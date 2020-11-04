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【美國大選】特朗普宣稱快慶祝連任　陶冬：不論誰勝選美國量寬延長10多年

股市 16:15 2020/11/04

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瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬受訪時警告，新一輪量寬更大規模，意味退市需時更長且難。

美國總統大選點票仍未結束，環球緊盯選舉結果，雖然拜登在選舉人票暫領先，但在多個關鍵州份點票結果落後，現任總統特朗普最新宣布快將慶祝連任。瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬受訪時表示，不論最終是拜登或特朗普勝出，美國財赤問題都是巨大的挑戰，並預期新一輪量化寬鬆措施動輒長達10多年、以至更長時間，形容「會有新的潘多拉盒子被打開」。

陶冬接受《港台》訪問時表示，美國財赤佔國內生產總值比例急升至16%，是戰爭以外美國史上前所未見，因此不論最終勝出選舉是誰，財赤的挑戰亦都巨大。

他解釋，美國必須靠巨額印鈔票才能降低負債成本，意味量寬措施或長達10多年、甚至更長時間，若拜登當選，刺激經濟措施或逾2萬億美元，財赤會更大而退市的時間會更難且長。

陶冬又指，量寬的副作用非常明顯，2008年的量寬已加劇收入不均的情況，不少國家因而衍生極端思潮，而今次量寬的規模更大，預期會有「新的潘多拉盒子被打開」。

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編輯：趙穎妍

選舉 經濟 量化寬鬆 特朗普 陶冬 拜登 銀行 GDP 亞太 美國
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