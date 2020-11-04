【螞蟻IPO煞停】富瑞維持恒指30000點目標 看好5大消費股

螞蟻集團（06688）上市計劃擱置，令投資者大失所望，然而富瑞仍看好港股後市。該行指出，螞蟻事件無疑影響投資情緒，但因內地經濟改善，本港金融市場流動性充裕，有關事件未必長期困擾市場，因此該行維持恒指見30000點的目標。

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富瑞又估計，人民幣轉強、環球貿易活動好轉、內地雙11購物節日展開、汽車及家居消費升級忽然受注目等因素，會主導大市方向。當中有個別消費類股份或受益於上述因素。

富瑞推介5大消費股如下：

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