  • 23°C
香港時間 : 20201104日 (三) 21:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻IPO煞停】富瑞維持恒指30000點目標 看好5大消費股

股樓投資 20:08 2020/11/04

分享：

螞蟻集團（06688）上市計劃擱置，令投資者大失所望，然而富瑞仍看好港股後市。該行指出，螞蟻事件無疑影響投資情緒，但因內地經濟改善，本港金融市場流動性充裕，有關事件未必長期困擾市場，因此該行維持恒指見30000點的目標。

【螞蟻IPO煞停】螞蟻兩地上市計劃受阻 馬雲亞洲首富夢碎  詳情請看[下一頁]

富瑞又估計，人民幣轉強、環球貿易活動好轉、內地雙11購物節日展開、汽車及家居消費升級忽然受注目等因素，會主導大市方向。當中有個別消費類股份或受益於上述因素。

富瑞推介5大消費股如下：

    點擊圖片放大
    +3
    +2


【螞蟻IPO煞停】 阿里遭洗倉騰訊捱沽 滙豐渣打齊升2%  詳情請看[下一頁]

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅, 趙家盈

螞蟻集團（06688） 經濟

下一篇文章

【塑膠污染】魚類食膠致命事件頻生 全球10大塑膠垃圾生產國排名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【轉投二手】柏傲莊向隅客入飛多次失望而回 轉戰西南九龍市區樓 即買即住呎價仲平咗
【轉投二手】柏傲莊向隅客入飛多次失望而回 轉戰西南九龍市區樓 即買即住呎價仲平咗
【政府招聘】政府聘二級助理郵務監督　每月頂薪近5.6萬元
【政府招聘】政府聘二級助理郵務監督　每月頂薪近5.6萬元
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普轉冷 拜登反先（不斷更新）
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普轉冷 拜登反先（不斷更新）
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）
【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）