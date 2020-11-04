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【iPhone 12】因應iPhone 12訂單需求　富士康向離職回巢員工派5千元獎金

科技 17:10 2020/11/04

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因應明年訂單需求，主要代工廠富士康鄭州科技園區日前推出離職返崗政策，表示只要已離職的員工願意回巢，即獎勵「旺季返費」5,000元人民幣（約港幣5,793元）。

自蘋果iPhone 12系列手機開賣後，市場反應良好。由於其需求強勁，為因應明年訂單需求，主要代工廠富士康鄭州科技園區日前推出離職返崗政策，表示只要已離職的員工願意回巢，即獎勵「旺季返費」5,000元人民幣（約港幣5,793元），還有技術津貼、住宿津貼等福利。

【iPhone 12】蘋果疑增iPhone 12限制　尋第三方維修相機以後或無法使用

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據國內媒體報道，富士康鄭州科技園區還提出離職返崗人員的優先待遇，包括入職底薪高、早拿技術津貼、住宿自由組合、綜合收入更高等。另外，富士康強調當中沒有中介賺取差價，確保員工能獲得所有獎金和周邊福利。

除了獎勵5000元人民幣外，富士康鄭州科技園區還提出離職返崗人員的優先待遇，包括入職底薪高、早拿技術津貼、住宿自由組合、綜合收入更高等。（網絡圖片）

富士康強調當中沒有中介賺取產價，確保員工能獲得所有獎金和周邊福利。（網絡圖片）

富士康鄭州科技園位於航空港區，擁有全球最大的iPhone生產線，據指該園區主要生產電腦、通訊、手機、消費性電子零件、機械配件等產品，並估計將生產超過7成iPhone 12和iPhone 12 Pro的訂單，也是iPhone 12 Pro Max 唯一的供應商。廠房面積達140萬平方米，由2011年底起，員工總數已達13萬人。

據悉，在今年4月經濟最低迷時，富士康曾一度傳出裁員消息，但隨著疫情緩和及收到蘋果新機訂單，產能已經回復。不過，今次iPhone 12銷情火熱，iPhone 12已獲追加訂單200萬部。富士康廠房不得不急徵人手，為吸引離職員工回巢，大手筆以5,000元人民幣獎金，還有不同的福利待遇邀請他們回廠幫忙。

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消息指，iPhone 12在內地的銷情近期屢傳捷報，上月16日開放預購，多個型號即被搶購一空。而提前開售的天貓「雙11」，iPhone的下單數量亦超過500萬。有券商指出，基於多機型組合、減薄減重升級、舊機客戶換機等 3 個因素，蘋果iPhone 12銷量可望超出預期，預計今年第四季iPhone 12 供應鏈訂單落在 8,000萬部至8,500萬部，2021年銷量可望達2.3億至2.4億部。

責任編輯：施雯雯

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