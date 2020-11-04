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【科技狂人】馬斯克宣布　SpaceX將直播星際飛船高空測試過程

科技 15:30 2020/11/04

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科技狂人Elon Musk宣布，SpaceX將直播SN8原型機的高空測試過程，所有人可透過綫上觀看試飛過程。

有科技狂人之稱的馬斯克（Elon Musk），近年一直積極研發運載火箭，希望利用SpaceX星艦將人類送上火星。最近Elon Musk宣布，SpaceX將直播SN8原型機的高空測試過程，所有人可透過綫上觀看最新原型機的試飛過程。

Elon Musk日前透露，星際飛船（Starship）最新的SN8原型機，已在德克薩斯州Boca Chica的工廠完成開發，並即將進行試飛。對於新款原型機的測試過程，不少網民都非常期待，早前有網友在Twitter上發文，詢問SpaceX是否會在YouTube頻道上進行直播。

＜＜【太空任務】SpaceX衛星網絡Starlink公測開始　70萬民眾可率先享用

＜＜【太空競賽】微軟Azure夥SpaceX合作　發布「雲上太空」計劃

Elon Musk回應指，SN8首次的15公里高空試飛過程，將會進行現場直播，但直播時間可能會很短。他解釋，SN8為首部安裝3部猛禽（Raptor）火箭發動機的原型機，飛行難度增加，所以很大機會出現失敗。不過，即使最後失敗收場，SN8原型機的數據將有助日後研發更多原型機，並進行改良。

Elon Musk曾經預告，計劃在2024年利用SpaceX星艦，將太空人送上月球、火星及其他地方，並在2050年之前，在火星建造能自給自足的城市。

責任編輯：李寶如

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