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【螞蟻IPO煞停】網民開螞蟻蝕息痛哭區　「原本大賺變蝕好失望 ！」

環球政經 16:32 2020/11/04

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螞蟻集團在上市前兩日突然煞停，令一眾股民失望之餘，不少散戶透過孖展方式抽螞蟻新股，令他們要孖展利息及認購手續費等支出，有網民開了「螞蟻蝕息痛哭區」，大呻蝕了1萬元利息，更由原本大賺變蝕，大感失望。

【螞蟻IPO煞停】 螞蟻股東中金挫逾半成 阿里投資者中國動向大跌近一成 【下一頁】 

【螞蟻IPO煞停】螞蟻兩地上市計劃受阻 馬雲亞洲首富夢碎【下一頁】

帖文一出引來不少網民留言，有人指自己情況與出帖者相若，有兩個B組頭（認購金額多於500百萬元），在券行做孖展，「白白冇咗4千呀！」更大叫：「回水！」也有網民表示，早前先聲藥業(02096)新股上市後蝕了數千元都沒有特別感覺，但今次很期待螞蟻上市，惟最後卻要煞停，令他感到很不甘心。有網民則笑指：「真金白銀抽，又成最後贏家」也有人認為：「新股無必勝輕注可怡情。」

螞蟻集團昨日（3日）表示，接獲中國內地相關監管機構的通知，由於公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得公司不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩公司的A股於科創版上市，之後亦宣布暫緩H股在聯交所主板上市。

 

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責任編輯：楊子瑩

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