【螞蟻上市觸礁】剎停上市僅第一步　監管機構傳要求螞蟻達新資本要求才能上市

▲ 內地監管機構日前公布嚴格的貸款新法規，將令螞蟻集團現有許多的交易出現違規問題。

螞蟻集團 （06688） 昨日公布煞停A+H上市，彭博引述消息人士報道，煞停螞蟻上市只是內地監管馬雲旗下的金融科技企業巨頭開端，當局目前正注視螞蟻集團最大收入來源，即信貸平台「花唄」、「借唄」，螞蟻集團料須大增資本或降低信貸規模。知情人士表示，中國監管部門告知螞蟻，必須達到月初對金融控股公司實施的新資本要求及其他規定後，才能推進IPO。

報道引述消息人士指，螞蟻集團必須作出調整，包括為小額貸款部門增加資本、同時為該部門的全國運營重新申請牌照，目前尚不清楚螞蟻集團需要做多大程度的調整才能滿足所有新規要求。

螞蟻集團微貸業務收入貢獻逐年上升

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報道稱，螞蟻集團信貸平台的透過銀行及其他金融機構發放漏斗貸款給數百萬計的中國消費者。銀保監正計劃阻止貸方使用螞蟻的信貨平台，並要求部分人士確保其投資組合符合周一公布的嚴格的貸款新法規。

中國銀保監會、人民銀行日前發布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，擬要求未經國務院銀行業監督管理機構批准，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30%。

此規則將令螞蟻集團現有許多的交易出現違規問題。螞蟻集團目前在資產負債表中只有2%的貸款，其餘均由第三方提供或打包成證券等。

螞蟻回應表示，當局對公司的計劃仍未清楚，貸方可能繼續與公司合作直至公司符合監管要求，任何有關銀行停用該平台的消息均沒有事實根據。

中銀保監則未回應置評要求。

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編輯：謝卓榮