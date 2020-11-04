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【螞蟻上市觸礁】特朗普選情樂觀納指期貨向好　美團升逾7%創新高、小米曾衝高一成　騰訊尾市弱

當炒股 16:39 2020/11/04

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美團、小米和騰訊於午後股價愈升愈有

雖然螞蟻集團上市觸礁，美國總統特朗普在香港午後選情漸見樂觀，市料美國會維持低稅低息環境，納指期貨表現理想，帶動阿里巴巴 （09988） 以外的大型科網股表現。AMTX中，美團 （03690） 及小米 （01810） 午後升幅明顯，美團午後升幅最多升8%，盤中創新高見319.6元，收報313.8元，也為上市後新高，成交額82億元。

另外，小米曾升一成，收市升7.9%，報23.95元，成交額88億元。

受累螞蟻集團AH股暫緩上市，阿里巴巴全日大跌7.5%，報277.2元，盤中低見272元，成交額280億元。早前因螞蟻上市炒作支付金融業務，騰訊 （00700） 午後一度倒升，惟尾市沽壓加劇，收報588.5元，跌1.6%，成交額167億元。

納指期貨最新升幅約2%，跑贏道指、標指期貨表現，市場此前情景分析指，拜登勝選連同民主黨主導國會，有利推出大規模的財政刺激方案，更有利傳統經濟股，反之若特朗普勝選，財政刺激方案受限，資金更為追捧增長前景較佳的科網股。

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編輯：吳敏芳

香港股票 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 騰訊 小米 阿里巴巴

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