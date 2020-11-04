  • 25°C
香港時間 : 20201104日 (三) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻上市觸礁】特朗普選情樂觀納指期貨向好　美團升逾7%創新高、小米曾衝高一成　騰訊倒升

當炒股 15:19 2020/11/04

分享：

美團、小米和騰訊於午後股價愈升愈有

雖然螞蟻集團上市觸礁，美國總統特朗普在香港午後選情漸見樂觀，市料美國會維持低稅低息環境，納指期貨表現理想，帶動阿里巴巴 （09988） 以外的大型科網股表現。AMTX中，美團 （03960） 及小米 （01810） 午後升幅明顯，美團午後升幅擴大至逾7%，最新報316.8元，盤中高見317.6元，創新高，成交額62億元。另外，小米曾升一成，最新升8.8%，報24.15元，成交額76億元。

受累螞蟻集團AH股暫緩上市，阿里巴巴急跌6.8%，報279.4元，盤中低見272元，成交額240億元。騰訊 （00700） 由跌轉升，新報598.5元，成交額139億元。

納指期貨最新升幅約2%，跑贏道指、標指期貨表現，市場此前情景分析指，拜登勝選連同民主黨主導國會，有利推出大規模的財政刺激方案，更有利傳統經濟股，反之若特朗普勝選，財政刺激方案受限，資金更為追捧增長前景較佳的科網股。

相關文章：

【螞蟻上市觸礁】富瑞：螞蟻上市煞停對港股影響有限　後市聚焦三大事件

【螞蟻觸礁】內銀股個別發展　招行AH股齊創新高

【螞蟻上市觸礁】螞蟻暫緩上市　中銀照公布分派結果？（第二版）

【螞蟻上市觸礁】揭螞蟻集團掛牌前36小時煞停來龍去脈　一場峰會兩場演講

編輯：吳敏芳

香港股票 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 騰訊 小米 阿里巴巴

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升約百點　騰訊低開4%尾市倒升（不斷更新）

下一篇文章

【業績】聯想股價飈一成　中期多賺44%創新高獲大行唱好　（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻、馬雲遭監管約談後　官媒未停批評：停止盲目崇拜熱門新股（第三版）
【螞蟻上市】螞蟻、馬雲遭監管約談後　官媒未停批評：停止盲目崇拜熱門新股（第三版）
【開市9點半】螞蟻集團明天出招股結果　IPO認購金額買得起半個港股市場
【開市9點半】螞蟻集團明天出招股結果　IPO認購金額買得起半個港股市場
【螞蟻上市】螞蟻集團監管約談後再錄暗盤成交　傳120元成交、高招股價50%（第二版）
【螞蟻上市】螞蟻集團監管約談後再錄暗盤成交　傳120元成交、高招股價50%（第二版）
【颱風消息】艾莎尼本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【颱風消息】艾莎尼本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【螞蟻上市】螞蟻H股6688台資大戶獲分8億元貨　經紀費近800萬元
【螞蟻上市】螞蟻H股6688台資大戶獲分8億元貨　經紀費近800萬元