【螞蟻上市觸礁】特朗普選情樂觀納指期貨向好　美團升逾7%創新高、小米曾衝高一成　騰訊倒升

▲ 美團、小米和騰訊於午後股價愈升愈有

雖然螞蟻集團上市觸礁，美國總統特朗普在香港午後選情漸見樂觀，市料美國會維持低稅低息環境，納指期貨表現理想，帶動阿里巴巴 （09988） 以外的大型科網股表現。AMTX中，美團 （03960） 及小米 （01810） 午後升幅明顯，美團午後升幅擴大至逾7%，最新報316.8元，盤中高見317.6元，創新高，成交額62億元。另外，小米曾升一成，最新升8.8%，報24.15元，成交額76億元。

受累螞蟻集團AH股暫緩上市，阿里巴巴急跌6.8%，報279.4元，盤中低見272元，成交額240億元。騰訊 （00700） 由跌轉升，新報598.5元，成交額139億元。

納指期貨最新升幅約2%，跑贏道指、標指期貨表現，市場此前情景分析指，拜登勝選連同民主黨主導國會，有利推出大規模的財政刺激方案，更有利傳統經濟股，反之若特朗普勝選，財政刺激方案受限，資金更為追捧增長前景較佳的科網股。

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編輯：吳敏芳