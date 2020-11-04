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【著數優惠】茲曼尼GIORMANI梳化訂購85折優惠　再送香港特色抱枕

商業 14:59 2020/11/04

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茲曼尼GIORMANI又推出梳化訂購優惠，消費滿指定金額後，即送指定茲曼尼GIORMANI「剔牙逼 ‧ 雁雁哉」（Take a break, and enjoy）禮品。

【本地好去處】中環The Grounds本月開幕　設100個私人花園、享受娛樂體驗

茲曼尼GIORMANI全新推出梳化訂購優惠，由即日起，訂購真皮/布藝梳化即有85折優惠。 折實後滿6,000元起，即送指定茲曼尼GIORMANI禮品（總值高達4,662元） 。

茲曼尼GIORMANI特別推出「剔牙逼 ‧ 雁雁哉」 (Take a break, and enjoy) 禮品，用上充滿香港地道色彩的茶餐廳小食，菠蘿油、蛋撻、燒賣及西多士，作皮革抱枕剌繡圖案。

    點擊圖片放大
    +2

同時，現凡惠顧指定全真皮梳化 / 彈鉸梳化 / 梳化床，即可獲82折優惠。優惠期截至11月8日。 茲曼尼GIORMANI亦有「早鳥優惠」，現凡提早預訂梳化，即可獲額外8% 折扣優惠，優惠期由11月9日至22日。

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責任編輯：葉泳珊

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