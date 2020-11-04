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【騰訊季績】騰訊下周四公布季績 兩大行目標價相若

股樓投資 14:33 2020/11/04

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螞蟻集團煞停AH股IPO，令本港上市的兩大科技股龍頭阿里巴巴（09988）及騰訊控股（00700）今日齊齊捱沽，前者將會在本周公布季度業績，至於騰訊季度業績則會在下周四（12日）公布，上周麥格理對股份給予市場最佳的815元目標價，今日幾間大行亦發表報告，雖然目標價未有如麥格理般誇張，但同樣睇好股份季績表現。

摩根士丹利（大摩）最新報告表示，預期騰訊第三季收入將按年增長28%，按季則增長8%，至1,245億元人民幣，預料公司業務逐步回復正常。但考慮到在綫娛樂用戶增長放緩及遊戲季節性的減弱，抵銷廣告及支付業務的持續復甦，預計第三季非國際財務報告準則純利，將按年上升26%，至309億元人民幣。

【港股追蹤】營運數據強勁 聯想集團股價急升，詳情請按見下頁

該行睇好集團多樣化的收入來源，及豐富的遊戲渠道，可望應對疫情恒常化的問題，維持對股份「增持」評級。目標價則由早前570元上調近15%，至650元，以現價計，仍有近10%潛在上升空間。

另一大行花旗則認為，公司海外遊戲收益或好過市場預期，有機會帶動第三季業績符合，甚至輕微高過市場預期。該行預計，騰訊第三季收入將按年增長27.8%，按季則增長8.2%，至1,243億元人民幣，與大摩預期相若。第三季非國際財務報告準則純利，則預計為312億元人民幣，稍高於大摩的預測。

該行同樣維持對股份「買入」評級，目標價則為649元，與大摩相差無幾。

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