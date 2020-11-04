【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團認購資金怎麼辦？ 一文看清券商銀行退款安排（不斷更新！）

螞蟻集團上市告吹，一夜間令多少人「發達」夢碎？螞蟻的員工就不在話下，之前已不停有報道指螞蟻是「億萬富翁製造廠」。

無論如何，螞蟻暫緩上市已成定局，消息人士亦表明，公司暫未有任何重啟上市計劃。至於已入飛的朋友，何時會收回退款？大家不用擔心，相信不獲接納申請部份的金額今日已經悉數退回，至於「成功認購」的金額，各銀行及券商亦有安排。

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耀才證券：

耀才證券指今次孖展認購螞蟻的客戶所產生之利息開支及手續費，全數以現金方式回贈給客戶，當中損失將由耀才全力承擔。計劃在周五(6日)或之前，認購退款將全數退回予相關客戶，相關的利息與手續費亦全數以現金方式回贈予相關客戶。

富途證券：

富途證券表示免除所有參與螞蟻IPO認購客户的認購手續費和全部銀行融資利息，所有相關的成本將由富途承擔。至於退還方式、時間就暫未公布詳情。富途為借出最多孖展的證券行之一，共錄得317.8億元孖展認購，合共錄得481億元認購螞蟻，涉及20.6萬名客戶。以富途孖展息3.98%計，孖展利息料涉2426萬元。

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艾德證券期貨：

有關螞蟻集團暫緩上市，此前經由艾德證券認購螞蟻集團新股客戶，不論以現金或孖展認購該股，均可獲得全數退款，手續費及孖展利息全免，所有成本由艾德證券期貨承擔。退款程序預計於11月6日或之前完成。

輝立：

輝立証券指，孖展利息計5日，不退還認購手續費認購款項將分兩批，分別於周三(4日)及周五(6日)退回，至於孖展利息及手續費將不退回。

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英皇證券：

英皇證券指，將退回所有客戶認購手續費，而尊貴客戶的孖展利息將有特別安排。另外，所有經由本公司認購螞蟻集團新股的客戶，下次可獲優先安排認購額度及豁免認購手續費。

大新銀行：

有關「螞蟻集團」暫緩上市，大新銀行考慮到是次事件對客戶的影響，宣佈向透過本行證券服務認購該新股的客戶全數退回有關的新股認購貸款利息及認購手續費。

渣打銀行：

渣打銀行表示所有經該行申請的個人客戶，有關申請款項(包括獲接納申請及不獲接納申請部分)，以及該行收取的100元申請認購費用，均會於今日(4日)內退回客戶戶口。

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記者：張以正