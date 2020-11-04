▲ 【美國大選】右翼候選人獲特加持晉身眾院 左翼AOC輕鬆連任（多圖）

2020年美國大選投票結束，眾議院亦改選全部435席，投票結果陸續出爐。言論出位，屢成傳媒焦點的進步派民主黨議員奧卡西奧-科爾特斯成功連任。她勝選是意料之內，但支持者捐款熱情高漲，令這場選戰成為選舉經費最高的眾院選舉之一。立場完全相反的右翼共和黨候選人Marjorie Taylor Greene，亦在特朗普的支持下高票當選。

【美國大選】特朗普料稍後發表聲明 形容自己「大勝」【下一頁】

【美國大選】奪搖擺州佛羅里達 特朗普保住勝選希望【下一頁】

31歲的奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）以近7成得票，輕鬆擊敗曾任紐約警員的中學教師卡明斯（John Cummings）。AOC所在的紐約市選區，是民主黨根據地，故她已是篤定當選。

這仗雖強弱懸殊，懸念不大，但值得注意的是涉及的選舉經費相當高，卡明斯籌得近1000萬美元經費，但AOC籌款能力更驚人，籌得1700萬美元選舉經費，令這場選戰成為費用最高的眾院選舉之一。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【美國大選】Kanye West投票撐自己 網上展示選票【下一頁】

【美國大選】25歲共和黨新星當選 近半世紀最年輕國會議員【下一頁】

左翼進步派的AOC連任，政治光譜處於另一極的共和黨候選人格林（Marjorie Taylor Greene）亦晉身國會，在佐治亞州以逾7成支持度當選。格林是陰謀論組織QAnon的支持者，並發表涉種族歧視言論。

言行激進的她，曾拍片宣揚有關深層政府（deep state）、戀童網絡的陰謀論，又稱本身是猶太人的索羅斯（George Soros）是納粹支持者。格林獲特朗普賞識，讚她是共和黨明日之星，並獲共和黨重量級人物支持。

責任編輯：林建忠