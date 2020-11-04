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【美國大選】特朗普拉丁裔支持度增 黑人成拜登票倉

環球社會熱點 14:43 2020/11/04

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路透社報道，特朗普在拉丁裔選民中勝出，但在老人中輸掉部分支持者。霍士新聞都報道：拜登獲9成黑人選票。

美國大選陸續進行點票，拜登和特朗普都積極爭取非白人選民的支持，不少票站調查分析特朗普和拜登兩位候選人的票源。路透社報道，特朗普在拉丁裔選民中勝出，但在老人中輸掉部分支持者。霍士新聞都報道：拜登獲9成黑人選票。

路透社報道，根據愛迪生全國票站調查（Edison’s national exit poll）顯示，有約11％的非洲裔美國人、31％的西班牙裔美國人和30％的亞裔美國人投票支持特朗普，整體比2016年上升3個百分點。

【美國大選】奪搖擺州佛羅里達 特朗普保住勝選希望【多圖】【下一頁】

在佛羅里達州，在2016年上屆大選中，每10個拉丁裔選民中，特朗普只贏4票。德克薩斯州的票站調查顯示，4成西班牙裔選民投票支持特朗普，比2016年的3成更高。

特朗普要改善與非白人選民的關係，難免會流失部分傳統支持者，包括白人和老人。據票站調查顯示，在佐治亞州，有7成白人支持特朗普，比2016年的8成輕微下跌；在65歲選民中，特朗普贏得的票數從上屆的7成輕微下跌至今屆的6成。霍士新聞報道，該州92%黑人選民投票支持拜登，僅6%選民支持特朗普。

【美國大選】拜登感謝支持者 呼籲耐心等待點票結果【下一頁】

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

選舉 特朗普 拜登 佛羅里達 總統大選 美國

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