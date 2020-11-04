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【Frozen展覽】假日去邊好？　將軍澳中心辦Frozen展覽+推期間限定店

商業 14:20 2020/11/04

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「Frozen夢幻特展」將於將軍澳中心舉行，並在2020年11月17日正式開幕。

近日展覽等多項活動相繼恢復舉辦。《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》香港站早前推出早鳥預售優惠，而展覽將於將軍澳中心舉行，並在2020年11月17日正式開幕，直至2021年2月28日完結。大人小朋友想入場，成人票價198元，特惠票（3至11歲小童/學生/殘疾人士/65歲或以上長者）票價178元。

該展覽每次體驗時間約90分鐘。星期一至星期日及公眾假期的營業時間不同，詳情如下：
日期：2020年11月17日至2021年2月28日
時間：星期一至五下午12時30分至晚上8時30分；星期六日及公眾假期上午10時30分至晚上8時30分（每次體驗時間約90分鐘）
地點：將軍澳中心G35

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同場設期間限定店　有售過百款精品
另外，除了大型互動主題裝置，場內設有期間限定店，推出過百款以《Frozen》為主題的精品，包括聖誕版小白限定款手作、文具套裝、玩具及新款服飾、餐盒套裝、卡套及八達通套、小物袋及手挽袋等。

責任編輯：馬意文

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