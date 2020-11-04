【螞蟻上市觸礁】富瑞：螞蟻上市煞停對港股影響有限　後市聚焦三大事件

▲ 螞蟻上市煞停，富瑞指，不會對中港金融體系產生溢出效應，維持恒指見30000點的目標。

螞蟻上市觸礁，震驚中港市場。券商富瑞（Jefferies）認為，短期螞蟻上市無望，但中國經濟持續擴張，加上香港貨幣體系仍繁榮穩健，相信螞蟻上市觸礁的負面情緒不會長期困擾市場，續看好港股後市。

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富瑞指，螞蟻上市煞停，主要由於內地監管部門收緊對網上微企貸款業務的盛管，金融科技行業的發展已超出監管機構能否提供指導的能力，尤其在網上抵押業務及純貸款操作方面。

雙11將令市場焦點重回內需市場

螞蟻集團有很多子公司各自擁有不同的金融牌照，其中兩家小額貸款公司將需要遵守新規則，不得銷售理財產品等。基於螞蟻集團有大量金融牌照及不同公司，因此有必要成立一家金融控股公司（FHC），而這家金融控股公司將會受到監管。

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富瑞表示，未來有3大事件會觸發股市波動：（1）雙11相關活動已經展開，投資者焦點料重回內地消費改善，拼多多（美：PDD）、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 均可受惠。

（2）人民幣強勢及環球貿易回暖，利好周期股，包括內地航空股、航空股，本港部分企業都能受惠。

（3）內地汽車及房地產市場周期正如美國般，相信汽車及家居升級概念會繼續熱捧，利好美的（深：000333）、海爾智家（滬：600690）等。

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富瑞：維持恒指見30000點目標

雖然螞蟻上市煞停無疑會影響投資情緒，但內地經濟持續改善，香港金融市場流動性充裕，因此螞蟻上市煞停，不會對中港金融體系產生溢出效應，維持恒指見30000點的目標。

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