【仿傚蘋果】三星推SmartThings Find功能　可使用AR尋找裝置

▲ Samsung 早前在美國、英國和韓國，率先推出與「Find My」類似的 SmartThings Find 功能，如今終於宣布全球推出。

蘋果（Apple）裝置用戶在遺失產品時，相信都曾經用過「Find My」功能嘗試去尋找物品的位置。不過，Android 用戶就一直遲遲未有相關功能，Samsung 早前就在美國、英國和韓國，率先推出與「Find My」類似的 SmartThings Find 功能，如今終於宣布全球推出。

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「SmartThings Find 」功能可以幫助用戶尋找 Samsung Galaxy 手機、平板、無線耳機和智能手錶等裝置。用戶只需在下載有關應用程式前，將裝置升級至Android 8 以上的最新版本，再經過快速註冊即可將自己的Galaxy 裝置加入。

三星移動通訊副總裁兼SmartThings團隊負責人Jaeyeon Jung表示，SmartThings Find主要是透過藍牙和UWB技術，結合 AR、裝置聲音及地圖，引導用戶尋找自己的裝置。通過BLE技術，用戶可在地圖內尋找裝置的位置，即使裝置在離線狀態下都仍有機會找到。假如裝置已經離線30分鐘，系統就會發送BLE訊號，而附近其他已登記提供搜尋服務的Galaxy 裝置都會接收到有關訊號。

在AR應用方面，用戶可點選SmartThings Find中的「搜尋附近」功能，透過AR 實境，並配合裝置響鬧功能尋找裝置，當用戶愈靠近裝置所在位置，其發出的聲音就會愈大聲。

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Samsung又指，用戶只要透過SmartThings Find 報失裝置，附近的Galaxy 手機或平板都可以向Samsung伺服器發出其位置的警報，而且過程中所有用戶數據都受到加密處理，不會洩露予其他人。

責任編輯：施雯雯