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【美國大選】拜登對選情表示樂觀　呼籲選民耐心等待結果

環球政經 14:29 2020/11/04

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美國總統大選日民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於香港時間11月4日（周三）13:30左右，在家鄉特拉華州發表講話，向支持者表示自己對選情感到樂觀，指「正邁向選舉的勝利」（we're on track to win the election），同時呼籲支持者「保持耐性」（we just have to be patient），等待所有選票清點結束。

【美國大選結果】特朗普奪佛州　反映民調再次失準？【下一頁

特朗普（Donald Trump）亦在Twitter表示稍後會發表聲明，稱自己會「取得大勝」。據報特朗普已經贏得俄亥俄州以及佛羅里達州，並在多個搖擺分保持優勢。俄亥俄州向來是美國大選結果的風向標，有「得俄亥俄得天下」之說。

【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）【下一頁

不過根據民調網站RealClearPolitics投票結果顯示，目前拜登暫時以223比212領先特朗普，賓夕法尼亞州、密歇根州、北卡羅來納州等關鍵戰場尚未有定論，這三個州分別擁有20張、16張、10張選舉人票，料將影響大選最終結果。

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選舉 特朗普 拜登 賓夕法尼亞 俄亥俄 密歇根 佛羅里達 特拉華 美國 總統大選

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