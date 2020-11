【美國大選】拜登對選情表示樂觀　呼籲選民耐心等待結果

美國總統大選日民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)於香港時間11月4日(周三)13:30左右,在家鄉特拉華州發表講話,向支持者表示自己對選情感到樂觀,指「正邁向選舉的勝利」(we're on track to win the election),同時呼籲支持者「保持耐性」(we just have to be patient),等待所有選票清點結束。

特朗普(Donald Trump)亦在Twitter表示稍後會發表聲明,稱自己會「取得大勝」。據報特朗普已經贏得俄亥俄州以及佛羅里達州,並在多個搖擺分保持優勢。俄亥俄州向來是美國大選結果的風向標,有「得俄亥俄得天下」之說。

不過根據民調網站RealClearPolitics投票結果顯示,目前拜登暫時以223比212領先特朗普,賓夕法尼亞州、密歇根州、北卡羅來納州等關鍵戰場尚未有定論,這三個州分別擁有20張、16張、10張選舉人票,料將影響大選最終結果。

