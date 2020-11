【美國大選】特朗普：準備好慶祝連任 已申請不計遲到選票

美國大選正在點票,美國大選結果未必可以於香港時間周三(4日)出爐。美國總統特朗普感謝選民和家人的支持,稱已準備好慶祝自己連任總統。他表示,他勝出多個關鍵州分,如德州。他聲稱,自己將拿下決定勝負的賓夕法尼亞州。惟賓夕法尼亞僅完成60%點票,仍未計算數十萬的郵寄選票。

民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)發表簡短演說後,特朗普(Donald Trump)亦在白客舉行記者會,指多個州分的結果理想,準備好慶祝自己連任總統。

雖然多個關鍵搖擺州都未有最後點票結果,但特朗普指,對手不可能翻盤;同時,他已向最高法院申請,暫停計算11月3日選舉日後收到的郵寄選票。

副總統彭斯(Mike Pence)現身記者會,強調特朗普正在勝利道路之上(road to victory),承諾將令美國再次強大。

特朗普較早時於點票期間發文指:

我們目前大勝,但他們(民主黨人)正嘗試竊取選舉。我們永遠不會讓他們這樣做。

(We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. )