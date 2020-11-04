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【美國大選】特朗普：準備好慶祝連任 已申請不計遲到選票

環球政治 15:36 2020/11/04

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美國大選正在點票，美國大選結果未必可以於香港時間周三（4日）出爐。美國總統特朗普感謝選民和家人的支持，稱已準備好慶祝自己連任總統。他表示，他勝出多個關鍵州分，如德州。他聲稱，自己將拿下決定勝負的賓夕法尼亞州。惟賓夕法尼亞僅完成60%點票，仍未計算數十萬的郵寄選票。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）發表簡短演說後，特朗普（Donald Trump）亦在白客舉行記者會，指多個州分的結果理想，準備好慶祝自己連任總統。

雖然多個關鍵搖擺州都未有最後點票結果，但特朗普指，對手不可能翻盤；同時，他已向最高法院申請，暫停計算11月3日選舉日後收到的郵寄選票。

副總統彭斯（Mike Pence）現身記者會，強調特朗普正在勝利道路之上（road to victory），承諾將令美國再次強大。

特朗普較早時於點票期間發文指：

我們目前大勝，但他們（民主黨人）正嘗試竊取選舉。我們永遠不會讓他們這樣做。

（We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. ）

特朗普更再次強調，不應在票站已到時間關閉後，仍繼續讓人投票。但特朗普的帖文其後遭Twitter作出標記，稱特朗普的帖文内容有爭議，並可能會誤導選民或其他公民。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲、鄧燕君

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