美國大選正在點票,美國總統特朗普預料稍後將於晚上,就美國大選發表聲明。特朗普形容自己「大勝」,同時斥責民主黨人試圖竊取美國大選(steal the election)。

特朗普(Donald Trump)於點票期間表示:

我們目前大勝,但他們(民主黨人)正嘗試竊取選舉。我們永遠不會讓他們這樣做。

(We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. )