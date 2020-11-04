【美國大選】奪搖擺州佛羅里達 特朗普保住勝選希望【多圖】

美國大選正在進行點票，佛羅里達州被視為最關鍵的搖擺州。而共和黨總統特朗普繼上屆之後，今屆美國大選再在佛羅里達州贏得，奪得29張選舉人票，令目前落後的特朗普仍保持勝選的希望。

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佛羅里達州目前已點算96%選票，特朗普得票564萬張，得票率51.3%；民主黨對手拜登得票526萬張，得票率47.8%。

自從1990年代初，佛羅里達州便成為美國最大的搖擺州，由1992年美國大選開始，每名在佛羅里達州贏出的總統候選人，得票率也不曾比對手多出6個百分點。

雖然早前主流傳媒的預測尚未對佛羅里達州的勝負作判斷，但一眾特朗普支持者已經率先上街，提早慶祝特朗普當選，結果也不負他們所望。

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接下來，掌握20張選舉人票的賓夕法尼亞州將成為最關鍵的搖擺州，雖然特朗普目前得票259萬張，明顯多於拜登的191萬張，但點票僅進行了64%。而當地檢察總長也在Twitter呼籲公眾，今晚（目前美國為凌晨時份）早點去睡，因為不會太快有結果。

責任編輯：陳啟賢

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