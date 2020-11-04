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【國泰裁員】調查：逾6成市民對國泰信任度下跌　最常形容「卑鄙／無良」

商業 13:51 2020/11/04

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香港航空機組人員協會公布調查，發現有63%香港市民在國泰重組後，對其信任度下跌。

國泰航空集團重組引起牽連大波，更要求改動現有員工的工作合約。香港航空機組人員協會公布調查，發現有63%香港市民在國泰重組後，對其信任度下跌。

【本地好去處】中環The Grounds本月開幕　設100個私人花園、享受娛樂體驗

香港航空機組人員協會代表國泰航空 2,200 名駐港機師，公布最新調查顯示，有63%香港市民在國泰航空最近的重組計劃後對其信任度下跌。 另有74% 受訪者認為國泰航空更改僱用條款是不尊重員工； 69% 市民認為國泰航空對待員工的表現差劣。調查更發現，甚至有超過6成受訪者現時對國泰航空印象負面。

調查又提到，被問及在國泰公佈企業重組後對該公司的感覺時，市民最常提到的形容是「卑鄙/無良」、「差劣」、「壞」及「令人失望」。 就國泰更改員工的僱用條款，有超過7成市民均認為國泰的做法不公平。

HKAOA 秘書長 Chris Beebe 表示：「國泰航空最近的舉動對受影響員工毫不尊重，簡直是欺凌、威嚇。他們多年來盡忠職守，但數以千計的員工今天面臨解僱或不平等合約，職業生涯被毀。這並不是於 2020 年的現今社會任何一間盡責企業應有的態度。」 他又補充，國泰一些員工已離家好一段時間，未能即時回港與家人和朋友商量新合約的事宜，國泰航空堅持要他們在極短時間內作出決定的做法完全不合理。

【品牌有段故】國泰航空現經營危機　細看港首間民航公司發展

【國泰裁員】國泰及時裁員　市場反應佳　人力資源專家：空服員莫執著　應跳出框框

責任編輯：葉泳珊

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