【美國大選】Kanye West投票撐自己 網上展示選票

美國大選正在進行點票，除了美國總統特朗普及民主黨候選人拜登之外，美國黑人饒舌歌手Kanye West也有份角逐美國大選。Kanye West於社交媒體透露，於美國大選已投票給自己，並上載自己在票站拍攝美國大選選票的影片。

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Kanye West當地時間11月3日（周二）於Twitter上載相片及影片，向網民表示他已投票支持自己。Kanye West未能於他所在的懷俄明州（3張選舉人票）取得選舉資格，因此他以自填（write-in）形式投票，填上他及副手Michelle Tidball的名字。

Kanye West上載選票片段

他於Twitter上附文表示：「繼續相信Kanye 2020。」（Keep believing Kanye 2020.）。Kanye拍攝時已經填寫好選票，而懷俄明州未有禁止選民拍攝已填寫完成的選票。

Kanye West的妻子、美國名媛Kim Kardashian也於社交媒體透露自己已投票，更於Twitter呼籲一眾粉絲投票。但她未有説明自己投給哪位候選人，引來粉絲留言追問。

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現年43歲的Kanye West選擇7月4日的美國獨立日，在Twitter宣布參選總統，當時獲電動車品牌特斯拉（Tesla）創辦人兼行政總裁馬斯（Elon Musk）表態支持。

但Kanye West僅於田納西州（11張選舉人票）、科羅拉多州（9張選舉人票）等12個州獲得選舉資格，按照這12州的選票數量計算，他不會獲得足夠票數勝選，於這場選舉一直被外界視為陪跑。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ Kanye West於社交媒體透露，於美國大選已投票給自己。