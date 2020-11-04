  • 26°C
香港時間 : 20201104日 (三) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】Kanye West投票撐自己 網上展示選票

環球政治 13:37 2020/11/04

分享：

美國大選正在進行點票，除了美國總統特朗普及民主黨候選人拜登之外，美國黑人饒舌歌手Kanye West也有份角逐美國大選。Kanye West於社交媒體透露，於美國大選已投票給自己，並上載自己在票站拍攝美國大選選票的影片。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

Kanye West當地時間11月3日（周二）於Twitter上載相片及影片，向網民表示他已投票支持自己。Kanye West未能於他所在的懷俄明州（3張選舉人票）取得選舉資格，因此他以自填（write-in）形式投票，填上他及副手Michelle Tidball的名字。

Kanye West上載選票片段

他於Twitter上附文表示：「繼續相信Kanye 2020。」（Keep believing Kanye 2020.）。Kanye拍攝時已經填寫好選票，而懷俄明州未有禁止選民拍攝已填寫完成的選票。

Kanye West的妻子、美國名媛Kim Kardashian也於社交媒體透露自己已投票，更於Twitter呼籲一眾粉絲投票。但她未有説明自己投給哪位候選人，引來粉絲留言追問。

【美國大選】Kanye West遲咗交表 失威斯康星州選舉資格 【下一頁】

【美國大選】Kanye West競選爆料曾考慮墮胎 據報嚇壞妻子外家 【下一頁】

現年43歲的Kanye West選擇7月4日的美國獨立日，在Twitter宣布參選總統，當時獲電動車品牌特斯拉（Tesla）創辦人兼行政總裁馬斯（Elon Musk）表態支持。

但Kanye West僅於田納西州（11張選舉人票）、科羅拉多州（9張選舉人票）等12個州獲得選舉資格，按照這12州的選票數量計算，他不會獲得足夠票數勝選，於這場選舉一直被外界視為陪跑。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

Kanye West於社交媒體透露，於美國大選已投票給自己。

相關文章

【美國大選】特朗普大廈重兵駐守 防發生騷亂（多圖）
今日
【美國大選】特朗普大廈重兵駐守 防發生騷亂（多圖）
【美國大選】搖擺州亞利桑那轉藍 霍士預期拜登獲勝
今日
【美國大選】搖擺州亞利桑那轉藍 霍士預期拜登獲勝
【美國大選】25歲共和黨新星當選 近半世紀最年輕國會議員
今日
【美國大選】25歲共和黨新星當選 近半世紀最年輕國會議員
【美國大選】Kanye West遲咗交表 失威斯康星州選舉資格
2020/08/21
【美國大選】Kanye West遲咗交表 失威斯康星州選舉資格
Kanye West想參選 選美國總統有甚麼條件？
2020/07/06
Kanye West想參選 選美國總統有甚麼條件？
選舉 歌手 懷俄明 特朗普 拜登 美國 總統大選

上一篇文章

【美國大選】拜登感謝支持者 呼籲耐心等待點票結果

下一篇文章

【美國大選】特朗普大廈重兵駐守 防發生騷亂（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】FBI調查拜登宣傳巴士被包圍 特朗普：我愛德州
【美國大選】FBI調查拜登宣傳巴士被包圍 特朗普：我愛德州
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間13:00）
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應