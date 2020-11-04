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【何鴻燊遺產】賭王長房四女要求胞姊披露家族信託資料  高院准延期呈交誓章

股市 13:22 2020/11/04

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已故何鴻燊長房四女何超雄早前入稟高等法院向三姊何超賢提出興訟，要求三姊披露家族信託資料。

已故賭王何鴻燊長房早前疑爆出爭產風波，長房四女何超雄早前入稟高等法院向三姊何超賢提出興訟，要求三姊披露家族信託資料，案件今（4日）於高等法院聆案官席前提訊。何超賢一方指由於何超雄要求的資料年代久遠，加上何超賢最近就父親去世一事極為繁忙，因此要求延長提交誓章的時限獲批。

原告何超雄；答辯人何超賢。何超賢一方今向法庭申請延長提交誓章的時限，原因是何超雄要求披露的文件可追溯至10年前，而且範圍極之廣泛，何超賢又一度需更換資深大律師團隊，而且其父親於今年5月過身，她亦需為父親的喪禮而奔波，因此要求將時限延長。

何超雄一方則不反對有關申請，但強調本案早於今年5月展開，何超賢理應於7月初需提交誓章，但當時已獲延期一次，因此何超賢應有足夠時間處理相關誓章，加上何超賢是家族信託的受託人，本應便有責任妥善保存相關文件，因此要披露相關文件不應是難事。

何超雄一方續指，本案牽涉錢財事宜，錢財的價值隨時大幅變動，因此案件拖延愈長時間，對何超雄一方造成的不公就愈大，何超雄一方因此要求法庭下令今次是最後一次延期。

聆案官最終批准何超賢一方的延期申請，並將提交誓章的期限延至12月16日。

相關文章：【何鴻燊遺產】何超瓊向高院登記知會備忘　何家第三名成員出手

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記者：楊詠渝

何鴻燊 律師 家族信託

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