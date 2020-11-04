  • 26°C
香港時間 : 20201104日 (三) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選結果】特朗普奪佛州　反映民調再次失準？

環球政經 13:03 2020/11/04

分享：

特朗普（Donald Trump）在搖擺州分的戰場中先下一城，在佛羅里達州（29張選舉人票）以3.5個百分點之差率先奪下佛羅里達州，由於截至本港時間下午1時已點算票數比率達98%，加上該州較早進行郵寄選票的點票工作，故特朗普已幾可肯定奪下此州。

特朗普在上屆選舉中也同樣奪下此州，惟據FiveThirtyEight綜合多個民調數字顯示，截至選舉日前的一天，拜登（Joe Biden）支持度卻平均達49.1%，比特朗普高46.6%。只是民調的數字未有反映在實際得票當中，拜登的得票率卻只有47.8%，而特朗普則有51.3%。

*拜登在民調領先特朗普

緊貼搖擺州分點票結果（不斷更新）【下一頁】

在眾多民調機構當中，只有Wick及ABC與華盛頓郵報聯合進行的民調，分別在11月1日及10月31日顯示特朗普領先拜登3個及2個百分點。其餘民調皆顯示拜登支持度較高，而類似的情況也在上屆選舉發生，當時綜合多個民調顯示，希拉里（Hillary Clinton）的平均支持度比特朗普領先1.4個百份點，惟特朗普的實際得票率卻領先希拉里1個百分點。

上屆選舉的民調中，其實也有部份量民調反映特朗普勝算較大，如Trafalgar Group、Remington及Ipsos的民調，而大部份民調機構經歷四年前的統計失準後，也紛紛調整了選擇樣本及加權方法，例如調整在學歷上的加權比重，按理不會重犯四年前的錯誤，但由今屆佛州的選舉結果所見，民調的準確性仍然成疑。

 

 

 

撰文 : 林展鋒

選舉 特朗普 拜登 佛羅里達 美國

上一篇文章

【港股追蹤】營運數據強勁 聯想集團股價急升

下一篇文章

【美國大選結果】特朗普奪下佛州　兼在多個搖擺州領先
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普仍較拜登為熱（不斷更新）
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普仍較拜登為熱（不斷更新）