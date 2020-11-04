【美國大選結果】特朗普奪佛州　反映民調再次失準？

特朗普（Donald Trump）在搖擺州分的戰場中先下一城，在佛羅里達州（29張選舉人票）以3.5個百分點之差率先奪下佛羅里達州，由於截至本港時間下午1時已點算票數比率達98%，加上該州較早進行郵寄選票的點票工作，故特朗普已幾可肯定奪下此州。

特朗普在上屆選舉中也同樣奪下此州，惟據FiveThirtyEight綜合多個民調數字顯示，截至選舉日前的一天，拜登（Joe Biden）支持度卻平均達49.1%，比特朗普高46.6%。只是民調的數字未有反映在實際得票當中，拜登的得票率卻只有47.8%，而特朗普則有51.3%。

*拜登在民調領先特朗普

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在眾多民調機構當中，只有Wick及ABC與華盛頓郵報聯合進行的民調，分別在11月1日及10月31日顯示特朗普領先拜登3個及2個百分點。其餘民調皆顯示拜登支持度較高，而類似的情況也在上屆選舉發生，當時綜合多個民調顯示，希拉里（Hillary Clinton）的平均支持度比特朗普領先1.4個百份點，惟特朗普的實際得票率卻領先希拉里1個百分點。

上屆選舉的民調中，其實也有部份量民調反映特朗普勝算較大，如Trafalgar Group、Remington及Ipsos的民調，而大部份民調機構經歷四年前的統計失準後，也紛紛調整了選擇樣本及加權方法，例如調整在學歷上的加權比重，按理不會重犯四年前的錯誤，但由今屆佛州的選舉結果所見，民調的準確性仍然成疑。