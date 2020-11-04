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【螞蟻IPO煞停】 螞蟻股東中金挫逾半成 阿里投資者中國動向大跌近一成

股樓投資 15:51 2020/11/04

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螞蟻集團(新上市編號:06688)中港上市計劃最後一刻失敗告終，多隻螞蟻和阿里(09988)相關股份今日亦同受拖累。持有4.6億股螞蟻股權的券商中金公司（03908）Ｈ股，截至3時15分大跌6.4%報17.98元。螞蟻取消本港上市，錄得巨額上市費並激活主板交投的憧憬落空之下，港交所(00388)跌1.8%報371.2元。

【螞蟻IPO煞停】 阿里遭洗倉騰訊捱沽 滙豐渣打齊升2%  詳情請看【下一頁

【美國大選部署】晨星看好若拜登當選 8隻股票或成潛在贏家  詳情請看【下一頁

螞蟻Ａ＋Ｈ股暫緩上市，聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人除了中金公司，也包括花旗、摩根大通及摩根士丹利。

螞蟻市值隨時大跌，有份投資螞蟻母公司阿里的消費股中國動向（03818）大跌9.4%報0.87元，跌幅較上述股份更大。據中國動向年報披露，截至今年3月底，持有阿里巴巴股權公允值11.6億元人民幣。

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撰文 : 李尚毅

中國動向（03818） 中金公司（03908） 經濟
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