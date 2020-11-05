【國泰重組】國泰98.5%機師、92%空中服務員接受減薪方案　僅40機師拒簽新約（第三版）

▲ 國泰要求留職員工簽約新合約限期結束，國泰表示逾9成員工已簽署

國泰航空 （00293） 上月落實重組方案，除停運國泰港龍航空、裁減5300名香港員工，國泰也要求留職機師、機艙服務員員工簽署新合約，要求員工永久減薪，工會試圖與資方商議合約條款未見成效。國泰航空新服務合約簽約限制昨夜屆滿，未簽署員工會被解約，國泰最新在內部通訊表示，逾9成留職機師、機艙服務員員工簽署新合約，當中機師簽署比率達98.5%。

國泰在內部通訊稱，感謝簽署新合約的留職員工，認為同事反映出拼搏（can do）、專業水平，對於未簽署新合約員工感抱歉，感謝他們過去付出，為國泰、旅客留過正面影響。

國泰最新發稿指，國泰航空表示共有2,613位機師及7,346位機艙服務員已接受新合約，相當於被要求同意新合約的98.5%機師及91.6%機艙服務員。換言之，約40名機師、674名機艙服務員未接受新合約。

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國泰要求所有機艙服務員員工簽署新服務合約「COS20」，現有機師則全數採用兩年前向新員工簽署的2018年版本服務合約「COS18」，並取消「遲入先走（late in， first out）」安排。

國泰航空於前一簽約限期屆滿時稱「多數」機組員工已經簽署新合約，惟未交代比例。於前一簽約限期簽署的員工會獲分較多的過渡津貼。

分別代表機艙服務員、機師的空中服務員工會和香港航空機組人員昨日會再與資方會面。工會批評新合約屬永久性質，員工最多被削減薪金達58%，而且國泰以即時終止現有合約要脅員工，相反管理層僅多減薪一年。

圖解國泰重組重點

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香港航空機組人員協會於簽約限期前發表調查，指出逾6成受訪香港市民在國泰航空最近的重組計劃後對其信任度下跌、印象負面、對員工表現差劣；79%市民認為在沒有諮詢員工的情況下對員工合約作出重大變動的做法不公平。

工會續指，被問及在國泰公佈企業重組後對該公司的感覺時，市民最常提到的形容是「卑鄙/無良」、「差劣」、「壞」及「令人失望」。

工會當時指出，未被解僱的機師和機艙服務員須在7至14天內考慮是否簽署新僱員合約，國泰航空應作出更大規模諮詢，向該會機師提供更公平的待遇及延遲簽署合約的限期。

香港航空機組人員協會指調查由Ipsos通過網上問卷形式收集，訪問1,001名18至55歲或以上的香港居民。

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記者：麥德銘