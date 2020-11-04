【國泰重組】國泰新合約今限期到　機師工會：近8成市民批國泰做法不公

▲ 國泰要求留職員工簽約新合約限期今日結束

國泰航空 （00293） 上月落實重組方案，除停運國泰港龍航空、裁減5300名香港員工，國泰也要求留職機師、機艙服務員員工簽署新合約，要求員工永久減薪，工會試圖與資方商議合約條款未見成效。國泰航空新服務合約今屆簽署限期，未簽署員工會被解約，分別代表機艙服務員、機師的空中服務員工會和香港航空機組人員今日會再與資方會面。

國泰航空於前一簽約限期屆滿時稱「多數」機組員工已經簽署新合約，惟未交代比例。於前一簽約限期簽署的員工會獲分較多的過渡津貼。

繼國泰、怡中航空服務擬重組 下月裁340人、延長無薪假，詳情可見【下一頁】

圖解國泰重組重點

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

香港航空機組人員協會於簽約限期前發表調查，指出逾6成受訪香港市民在國泰航空最近的重組計劃後對其信任度下跌、印象負面、對員工表現差劣；79%市民認為在沒有諮詢員工的情況下對員工合約作出重大變動的做法不公平。

工會指出，未被解僱的機師和機艙服務員須在7至14天內考慮是否簽署新僱員合約，其中將大幅削減薪金達58%，或被即時終止現有合約，國泰航空應作出更大規模諮詢，向該會機師提供更公平的待遇及延遲簽署合約的限期。

香港航空機組人員協會指調查由Ipsos通過網上問卷形式收集，訪問1,001名18至55歲或以上的香港居民。

航空相關文章

相關文章：

【國泰裁員】機組人員協會指國泰無視會面要求 國泰：雙方將於下周三開會

【國泰裁員】國泰新合約逼永久減薪 資方：多數機艙服務員、機師已簽新約（第二版）

【國泰裁員】陳智思：國泰裁員唯一出路 看淡疫苗發展與國泰管理層唱反調

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

記者：麥德銘