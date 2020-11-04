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【美國大選】特朗普大廈重兵駐守 防發生騷亂（多圖）

環球政治 13:23 2020/11/04

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【美國大選】特朗普大廈重兵駐守 防發生騷亂（多圖）

美國大選投票日開始，美國50個州份及哥倫比亞特區會在香港時間11月4日（周三）起陸續開票，但戰況緊張，美國大選結果未必可在周三出爐。位於紐約的特朗普大廈加強保安，大量警察在場戒備，防範出現騷亂情況。由片段中可見，至少5架泥頭車（Dump Truck）停泊在特朗普大樓兩旁的街道。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

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特朗普大廈（Trump Tower）附近的商店亦採取預防措施，釘上木板自保。在上屆大選，特朗普大廈也採取類似的保安措施，當時警方以卡車包圍建築物。

25歲共和黨新星當選 近半世紀最年輕國會議員【下一頁】

參議院現第一席轉手 共和黨科羅拉多失利【下一頁】

紐約警局負責保安工作的莫納漢（Terence Monahan）周二（3日）在記者會上表示，雖然目前在沒有任何確切的威脅，但警察仍會保持警惕。他補充，沒有人知道大選的結果，在此之前，都需戒備。

莫納漢補充，開票日將有成千上萬的警察工作，未來幾日會部署更多警力，無論發生什麼事情，警方都已經做好準備。

同晚，華盛頓特區有數千名示威者聚集，抗議總統特朗普執政。

特朗普「啦啦隊長」勝選 共和黨守住參院尚欠10席【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君

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