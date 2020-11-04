【網購優惠】Logitech網店感謝祭　即日起低至6折、推出限量套裝

Logitech舉行 39 周年感謝祭，由即日起至11月24日，官方網店LogitechClub推出精彩禮遇，包括低至6折產品優惠、限量MX Keys鍵盤套裝、買滿299元即免運費。

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Logitech今次的套裝優惠包括MX高階辦公系列的限量套裝，特別適合追求舒適度與高效率的辦公一族。39周年感謝祭舉行期間，顧客可以套裝優惠價，即可選購MX Keys無線鍵盤及MX系列最新無線高階滑鼠一款。其中MX Keys無線鍵盤搭配MX Ergo無線軌跡球滑鼠更低至8.3折。

文青時尚系列亦有推出套裝優惠，包括顏色選擇豐富的Pebble M350靜音無線滑鼠，配上同樣設計簡約的K380或K580無線鍵盤。購買任何文青系列產品更贈送黑金磚滑鼠墊（價值49元）。

除了辦公一族外，Logitech今次的優惠亦包括電競產品。不同系列的Logitech G產品均推出折扣優惠，購買指定產品更額外贈送Logitech G x Valorant限量禮品、Logitech G滑鼠墊或冰霸杯。

Logitech感謝祭期間，在網店LogitechClub購物滿HK$299，即可享免運費優惠。

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責任編輯：葉泳珊