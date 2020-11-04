傳LG為蘋果新iPad Pro供應Mini-LED屏幕

▲ 蘋果（Apple）在明年初推出的iPad系列產品中，或會首度採用Mini LED顯示屏，而韓國面板製造商LG Display將成為供應商之一。

據外媒透露，韓國面板製造商LG Display，將會為蘋果（Apple）供應Mini-LED屏幕，並應用在新一代iPad系列產品。另外亦有消息指，Apple會加快在MacBook和iMac產品中，採用Mini-LED屏幕。

較早前，天風國際分析師郭明錤發表報告指，Apple正計劃加快在iPad和MacBook產品中，應用Mini-LED顯示屏。不過，目前Mini-LED的技術成本較高，據業內人士分析，預計在2021年，平板電腦和電視產品會開始普及採用Mini-LED屏幕，但預計其滲透率不足1%。

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除了蘋果以外，三星亦計劃在明年發布Mini-LED屏幕電視，將為供應商帶來商機。宏碁（Acer）數字顯示業務總裁Victor Chien預測，未來27吋或以上的顯示器將會大量採用mini-LED屏幕，但目前僅佔顯示屏市場的10至15%。不過，Mini-LED屏幕生產成本較高昂，甚至是生產LCD面板的數倍，預計未必會在短期內大量應用。

責任編輯：李寶如