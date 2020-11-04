  • 26°C
香港時間 : 20201104日 (三) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳LG為蘋果新iPad Pro供應Mini-LED屏幕

科技 12:47 2020/11/04

分享：

蘋果（Apple）在明年初推出的iPad系列產品中，或會首度採用Mini LED顯示屏，而韓國面板製造商LG Display將成為供應商之一。

據外媒透露，韓國面板製造商LG Display，將會為蘋果（Apple）供應Mini-LED屏幕，並應用在新一代iPad系列產品。另外亦有消息指，Apple會加快在MacBook和iMac產品中，採用Mini-LED屏幕。

較早前，天風國際分析師郭明錤發表報告指，Apple正計劃加快在iPad和MacBook產品中，應用Mini-LED顯示屏。不過，目前Mini-LED的技術成本較高，據業內人士分析，預計在2021年，平板電腦和電視產品會開始普及採用Mini-LED屏幕，但預計其滲透率不足1%。

＜＜傳Switch Pro將採用Mini-LED屏幕　以改善效能及電池壽命

＜＜【蘋果動向】郭明錤：蘋果將加快在iPad和MacBook產品採用Mini-LED顯示屏

除了蘋果以外，三星亦計劃在明年發布Mini-LED屏幕電視，將為供應商帶來商機。宏碁（Acer）數字顯示業務總裁Victor Chien預測，未來27吋或以上的顯示器將會大量採用mini-LED屏幕，但目前僅佔顯示屏市場的10至15%。不過，Mini-LED屏幕生產成本較高昂，甚至是生產LCD面板的數倍，預計未必會在短期內大量應用。

責任編輯：李寶如

相關文章

【蘋果發布會】下周三凌晨再舉行　料自家晶片Mac機成本更平、續航力更強？
2020/11/03
【蘋果發布會】下周三凌晨再舉行　料自家晶片Mac機成本更平、續航力更強？
【MagSafe】蘋果予第三方製造商MagSafe設計指南　呼籲製造更多配件
2020/11/03
【MagSafe】蘋果予第三方製造商MagSafe設計指南　呼籲製造更多配件
【iPhone 12】iPhone 12 Pro需求旺盛　蘋果將增LiDAR雷達晶片訂單
2020/10/30
【iPhone 12】iPhone 12 Pro需求旺盛　蘋果將增LiDAR雷達晶片訂單
【科企大戰】蘋果秘密開發自家搜尋引擎　Google Search地位將被取代？
2020/10/29
【科企大戰】蘋果秘密開發自家搜尋引擎　Google Search地位將被取代？
影音技術 流動裝置 南韓 Acer Apple LG iMac MacBook iPad Pro iPad

下一篇文章

WhatsApp推儲存管理工具　方便用戶移除相片和影片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【雙11】蘋果、小米手機開售10分鐘年度成交額飆十倍　華為8秒達1.16億元
【雙11】蘋果、小米手機開售10分鐘年度成交額飆十倍　華為8秒達1.16億元
Tesla全自動駕駛軟件beta登場　料每5至10日更新一次
Tesla全自動駕駛軟件beta登場　料每5至10日更新一次
【人工智能】球賽AI攝影機擺烏龍　旁證光頭當做足球追蹤全場【有片】
【人工智能】球賽AI攝影機擺烏龍　旁證光頭當做足球追蹤全場【有片】
【5G晶片】高通新一代處理器Snapdragon 875效能曝光　跑分大勝iPhone 12
【5G晶片】高通新一代處理器Snapdragon 875效能曝光　跑分大勝iPhone 12
【Windows重大風險】Google團隊揭Windows系統漏洞　微軟籲用戶盡快安全更新
【Windows重大風險】Google團隊揭Windows系統漏洞　微軟籲用戶盡快安全更新
【iPhone 12】iPhone 12內藏四大地雷　MagSafe竟是最大問題？
【iPhone 12】iPhone 12內藏四大地雷　MagSafe竟是最大問題？