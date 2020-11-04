【美國大選】路透：德銀認為與特朗普合作對形象有負面影響　

▲ 德銀跟特朗普合作關係始於1990年代末，德銀這些年來，合共為特朗普提供超過20億美元貸款。

路透社報道，德銀3名高級銀行主管透露，德銀計劃在美國大選後，結束與現任美國總統特朗普的業務往來，認為德銀與特朗普的聯繫在公眾宣傳上帶來負面效果。報道引述消息人士指，德銀在最近幾個月的會議中，德銀其中一個負責監督美洲地區聲譽和其他風險的管理委員會正在討論如何跟特朗普解除最後合作關係，其中，有人建議在二級市場上出售相關貸款，但消息指，此想法未獲大部分人支持，因為沒有人清楚誰會願意接手這些貸款。

據今年7月特朗普提交給美國政府倫理局（Office of Government Ethics）文件及相關消息人士指，現時德銀向特朗普集團（Trump Organization）貸款餘額約3.4億美元，由特朗普的兩個兒子監管。德銀所提供的三筆貸款均針對特朗普的房產，以特朗普個人名義擔保，將於2023年及2024年到期，目前仍在還款，但本金仍未償還，只繳付了利息。

外電報道，德銀跟特朗普合作關係始於1990年代末，德銀這些年來，合共為特朗普提供超過20億美元貸款。

不過，德銀從2016年起，已經著手成立工作小組，以審查德銀與特朗普的關係。隨德銀近年來被捲入國會和其他機構對特朗普財務狀況有關的調查，該行認為有關負面新聞對德銀造成干擾，銀行希望進一步減少卷入相關審查。

德銀下一步計劃將視乎總統大選結果，倘若特朗普落選，德銀將更容易要求特朗普償還貸款，或者出售相關貸款，假如他無法按時償還，則按其個人擔保沒收特朗普的私人資產。但假如特朗普當選，德銀不希望因扣押總統資產而帶來負面影響，預料將延長貸款期限直至任期完結為止。

德銀和白宮拒絕就此事件進行評論。特朗普集團未就事件作出回應。

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編輯﹕賴奕羚