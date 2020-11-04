【港股追蹤】營運數據強勁 聯想集團股價急升

主要從事個人電腦和智能設備業務的聯想集團（00992），股價今年首季曾跌至約3.3元的低位，但隨後見底回升，而且業績表現走出低谷，最新公布的中期業績好過市場預期，股價今早曾抽升超過8%，為科技指數成分股中表現最佳。

集團公布，截至今年9月底，上半財政年度收入達278.67億元（美元，下同），按年增長7%。純利則按年大增43.7%，至5.23億美元。

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公司表示，疫情引發了市場挑戰，但居家工作，在線學習和娛樂活動亦成為「新常態」，於第二季個人電腦和智能設備、移動業務及數據中心業務收入同時錄得增長。第二季度虧損亦收窄至4,700萬元。集團董事長兼首席執行官楊元慶指，今年內個人電腦市場規模將達到3億台，並估計明年全球個人電腦市場銷售仍會增長約5%至10%。



大行普遍對股份前景睇得較樂觀，里昂表示，聯想第二財季業績及對第三財季之收益指引，均高於該行及市場預期，主要受個人電腦及智能電話業務反彈所帶動，公司更預期個人電腦之利潤率具韌性及數據中心業務有所改善的趨勢會持續至明年。故該行維持對股份「買入」評級，目標價輕微上調至7.4元，以現價計仍有近40%潛在上升空間。

瑞銀則指出，公司憑藉專注於高增長，和高端細分市場的戰略，個人電腦業務收入有7.6%按年增長7.6%，加上集團開始向中型公司提供託管服務(DaaS)，是提升收入的良好開端，可望進一步增強客戶忠誠度。給予股份「買入」評級，目標價6.5元。

睇得較中性的則有瑞信，該行認為，第二財季表現向好，主要受惠約5,100萬元的一次性收益，若撇除一次性收益，經營利潤將較該行預測低1.5%。該行又指，今年高基數下，明年的整體個人電腦（PC）出貨量可能出現按年跌幅。



考慮到聯想集團PC業務增長，該行將明年每股盈利預測提高9.6%，但同時被較低的毛利所抵消，目標價僅5.2元，與現價相若，維持「中性」評級。



