【美國大選】搖擺州亞利桑那轉藍 霍士預期拜登獲勝

美國大選正在進行點票，亞利桑那州（Arizona，11張選舉人票）是少有位於西岸的搖擺州。雖然特朗普上屆在此贏出，但霍士旗下的Decision Desk已預期，特朗普將痛失此州，落入民主黨拜登手上。

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亞利桑那州目前點算了超過70%選票，拜登得票129萬，佔53.6%；特朗普得票108萬，佔45.1%。不過，特朗朗陣營已開腔，不認同霍士的預計，認為是太早下判斷。

長期以來，亞利桑那州都被視為共和黨佔優的紅州，特朗普上屆在此以3個百分點之差贏出。

雖然亞利桑那州上次支持民主黨總統候選人已經是1996年的事，但隨著當地拉丁裔選民持續增加，形勢已經開始動搖，從當前當地兩個參議院議席都屬於民主黨，便可見一斑。

不過，不論是特朗普抑或拜登，亞利桑那州都不是非勝不可的州分。根據目前大選發展，仍大致符合上屆情況，加上特朗普在其他主要搖擺州領先，即使損失了當地11張選舉人票，形勢尚不致於一下子陷入絕境。

責任編輯：陳啟賢

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