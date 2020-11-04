  • 24°C
香港時間 : 20201104日 (三) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】搖擺州亞利桑那轉藍 拜登獲勝

環球政治 15:59 2020/11/04

分享：

美國大選正在進行點票，亞利桑那州（Arizona，11張選舉人票）是少有位於西岸的搖擺州。雖然特朗普上屆在此贏出，但霍士旗下的Decision Desk已預期，特朗普將痛失此州，落入民主黨拜登手上。而經過點票80%後，美聯社亦確認，拜登贏得了亞利桑那州。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

亞利桑那州目前點算了超過80%選票，拜登得票136萬，佔51.8%；特朗普得票123萬，佔46.9%。霍士早前作出預測時，特朗普陣營已經表明不認同霍士的預計，認為是太早下判斷，未知在點算80%之後，特朗普陣營願否在此認輸。

長期以來，亞利桑那州都被視為共和黨佔優的紅州，特朗普上屆在此以3個百分點之差贏出。

雖然亞利桑那州上次支持民主黨總統候選人已經是1996年的事，但隨著當地拉丁裔選民持續增加，形勢已經開始動搖，從當前當地兩個參議院議席都屬於民主黨，便可見一斑。

不過，不論是特朗普抑或拜登，亞利桑那州都不是非勝不可的州分。根據目前大選發展，仍大致符合上屆情況，加上特朗普在其他主要搖擺州領先，即使損失了當地11張選舉人票，形勢尚不致於一下子陷入絕境。

責任編輯：陳啟賢

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

相關文章

【美國大選】25歲共和黨新星當選 近半世紀最年輕國會議員
今日
【美國大選】25歲共和黨新星當選 近半世紀最年輕國會議員
【美國大選】參議院現第一席轉手 共和黨科羅拉多失利
今日
【美國大選】參議院現第一席轉手 共和黨科羅拉多失利
【美國大選】特朗普「啦啦隊長」勝選 共和黨守住參院尚欠10席
今日
【美國大選】特朗普「啦啦隊長」勝選 共和黨守住參院尚欠10席
【美國大選】大選氣氛和平 未見大規模示威及暴力事件
今日
【美國大選】大選氣氛和平 未見大規模示威及暴力事件
【美國大選】跨性別人士將任特拉華州參議員 史上首例
今日
【美國大選】跨性別人士將任特拉華州參議員 史上首例
總統大選 選舉 拜登 亞利桑那 美國民主黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間16:00）

下一篇文章

【美國大選】拜登感謝支持者 呼籲耐心等待點票結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
【美國大選】Lady Gaga為拜登站台 特朗普網上掀罵戰
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【美國大選】FBI調查拜登宣傳巴士被包圍 特朗普：我愛德州
【美國大選】FBI調查拜登宣傳巴士被包圍 特朗普：我愛德州
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【美國大選】幾時知結果？開票時間表一覽
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應
新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月04日 時間16:00）