【美國大選】25歲共和黨新星當選 近半世紀最年輕國會議員

▲ 共和黨25歲政壇新星考索恩（Madison Cawthorn）於北卡羅來納州勝出，成為美國國會近50年以來最年輕的國會議員。

美國大選正陸續進行點票，選民同時為所屬州分的州長、參議員和眾議員候選人投票。共和黨25歲政壇新星考索恩（Madison Cawthorn）於北卡羅來納州勝出，成為美國國會近50年以來最年輕的國會議員。

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考索恩在北卡羅來納州第11區贏得54.4%的選票，以12個百分點的差距，順利擊敗曾任空軍上校、62歲的民主黨對手戴維斯（Moe Davis），成為眾議院有史以來最年輕的共和黨人。

考索恩更取代美國民主黨小花奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC），成為美國近半世紀以來最年輕的國會議員。

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考索恩於18歲時發生意外而癱瘓，需要以輪椅代步。考索恩今年8月年滿25歲，達到眾議員任職的最低年齡要求。

考索恩在參選期間捲入爭議，多名婦女早前聲稱遭考索恩非禮及性騷擾。他早前更建立網站，攻擊一名記者，指對方為非白人男性工作，試圖摧毀競選公職的白人男性。

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責任編輯：鄭錦玲