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【螞蟻上市觸礁】螞蟻暫緩上市　中銀照公布分派結果？（第二版）

Hot Talk 14:23 2020/11/04

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螞蟻上市暫行，但投資者表示，中銀仍然向投資者發放短訊，公布獲配股數。

螞蟻集團 （06688） 昨日突然公布煞停A+H上市，令投資者嘩然。有份認購螞蟻集團的投資者發現，中銀仍然於今日向投資者發放分派結果，認購1手螞蟻的投資者亦獲分貨。

螞蟻雖然昨日宣佈擱置上市，各大券商亦安排退款。認購一手的投資者卻表示，今午仍收到短訊通知，獲配股數50股，意味螞蟻集團一人一手的機會甚高。

究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？詳見【下一頁

另外，以孖展認購100手的投資者表示，中銀仍然向投資者發放短訊，公布獲配股數50股。

中銀表示，有關退款預計將分兩批進行。不獲接納申請部分的金額將於今日（4日）退回客戶的結算賬戶內，其餘認購部分的金額（可參照今早短訊有關股數）將於2020年11月6日退回客戶的結算賬戶。

（第二版新增中銀回應）

相關文章：【螞蟻上市觸礁】新華社十五真言諷馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　官媒：金融屬國家安全、馬雲身家超越股神落空（不斷更新）

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經濟 香港股票 孖展 螞蟻集團（06688）

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