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【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團上市原定人人有份？ 仍有散戶今日收到獲分配短訊

股樓投資 17:46 2020/11/04

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盡管螞蟻集團上市前夕觸礁，現在重啟上市無期，不過今日仍有透過中銀抽螞蟻的投資者收到短訊通知，已獲分配一手50股的螞蟻股份，雖然好夢成空，但也不難發現，在銀行事前安排的短訊中，可見螞蟻確實是做到人人有份！

螞蟻集團認購資金怎麼辦？ 一文看清券商銀行退款安排（不斷更新！），想知詳情請按：【下一頁】

如今，只能期待螞蟻再度上市，但此路遙遙無期。據消息人士透露，公司暫時並無重啟上市時間表。而據悉，螞蟻集團暫停後需要重新調整上市板塊的業務內容以及重新估值，意味即使他日螞蟻再招股，可能跟今次已面目全非了！

螞蟻集團上市夢碎 借孖展認購的要蝕幾多？，想知詳情請按：【下一頁】

螞蟻集團目前共有三大業務，分別是第一大業務是數字金融科技平台，對應營收460億元人民幣，佔總營收比重為63%；第二大業務是數字支付與商家服務，對應營收為260億元人民幣，佔總營收比重為36%；第三業務是創新業務及其他，對應營收5億元，佔總營收比重為1%。

阿里巴巴失守300元大關 消息指螞蟻暫未有重啟上市時間表，想知詳情請按：【下一頁】

而在第一大業務數字金融科技平台業務中又可再仔細劃分為：一、微貸科技平台業務；二、理財科技平台業務；三、保險科技平台業務。

市場人士認為，銀保監會、央行在日前發佈的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》對螞蟻微貸科技平台的業務影響甚大。未來若要調整，這一部份受影響或最大，或會存在營收、利潤下滑的可能性。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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