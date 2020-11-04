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【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意

Hot Talk 12:18 2020/11/04

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新華社撰文《話不可隨口，事不可隨心，人不可隨意》暗諷馬雲。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） A+H股上市只欠臨門一腳，螞蟻上市昨突遭煞停，令史上最大IPO的螞蟻IPO神話告一段落，震驚全球。官媒新華社也在昨日刊文《話不可隨口，事不可隨心，人不可隨意》，並配圖「馬型雲朵」，內文句句含沙射影、畫裡藏話，網友更讚「配圖太棒了！」。雖然通篇沒有提及阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲相關信息，卻讓外界聯想是與馬雲外灘金融峰會上抒發己見的一番演講有關。

馬雲究竟說了甚麼？觸發螞蟻上市觸礁？詳見【下一頁】

這篇散文由新華社主播吳煒玲撰寫，通篇圍繞「人不可隨心所欲」從說話、做人和活著進行論述，形散而神不散。

內地網民紛對新華社文章表達意見

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文章開門見山直言：「提高情商最簡單的方法是什麼？不亂說話就可以了。」

「說話過腦子，不放縱自己的語言，才是一個人高情商的表現」、

「你可以有不同的見解，但沒有扔石頭的權力」、

「說話是一門藝術，不隨便說話是一種智慧。」、

「高情商的人早就明白，有些事不能隨便做，有些話不可隨口說。」

文章又提到，「人哪能隨心所欲地活著，所有的自由都是相對和需要付出代價的。」

「毀掉一個人的最快方式，就是讓他隨心所欲地生活」

「任何事情背後都有代價，如果沒有資本，就不要隨心所欲。」

「做人不可隨意，守住不為的底線，才會有無限的作為。」

更有網友在文章下面留言 

馬雲因螞蟻上市煞停，令亞洲首富夢碎，詳見【下一頁】

文章最後以「做人有分寸，做事有底線。」意有所指，難免讓人覺得是針對某特定人士而寫。

究竟是哪位人物？而文章底下網友的留言也十分有意思：「什麼事也需穩妥而來，急躁會出事的。也就是欲速而不達。

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