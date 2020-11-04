【港股追蹤】吉利曾升穿20元 長城創逾5年新高

螞蟻煞停IPO後，資金四散到其他近期熱炒板塊，其中新能源汽車龍頭比亞迪股份（01211）曾升至176.9元高位。另外兩大整車股龍頭吉利汽車（00175）及長城汽車（02333）走勢更強勁，前者輕微低開後極速反彈，最高曾升至20.45元的52周高位，早市收市仍升超過4%；後者早市曾升至14.84元，為超過5年高位，中午收報14.26元，升0.7%。

花旗早前發表報告，指對吉利前景具信心，預期集團5款新產品將刺激銷售，加上即將完成A股上市，以及預計吉利合併富豪汽車的計劃，有機會將合營品牌領克(LYNK&Co.)剩餘的股份也注入上市公司體系，重申為行業首選股份。

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該行提升公司未來數年銷售預測預測， 給予「買入」評級，並大幅提升目標價，由原本30元，上調至41元，以現價計仍有超過1倍潛在上升空間。

長城汽車本周則被另一間大行瑞銀，大幅提高目標價。該行報告指，相信市場仍持續低估公司在電動車方面的強勁進展，以及品牌Ora的潛力。預期至2021年，公司電動汽車的銷量比重將增至8%，有望支持估值獲重估，故將股份目標價由原來的10元，上調至16.8元。維持「買入」投資評級。

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記者：葉志偉