  • 25°C
香港時間 : 20201104日 (三) 12:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【示範單位】柏傲莊II＋北歐簡約設計　舒適又實用？

股樓投資 12:05 2020/11/04

分享：

新世界（00017）旗下大圍站上蓋項目「柏傲莊 II」，日前開放新示範單位，單位以第5座（5A）18樓B單位為藍本，實用面積634平方呎，原為兩房一套連儲物房單位間隔，經裝修後，改成兩房一套連書房間隔，設計以北歐簡約風格為主調。

客飯廳方正實用，易擺放家具，而牆身以木飾面裝飾，配合單位大窗，有助室內通光。近大門位置的書房改以導電玻璃作為間隔，通電後玻璃會變成白色，增加私隱度，而書房天花特設仿太陽照明燈具，營造舒適環境學習。 

廚房方面，採用歐洲名牌廚具，包括Miele雙頭氣體煮食爐及炒鑊氣體煮食爐、西門子嵌入式微波焗爐、嵌入式雙門雪櫃及90厘米拉趟式抽油煙機。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

【柏傲莊II價單】開放式單位首登場　折實572.8萬起　收租投資首選？【下一頁

【柏傲莊II示範單位】一房（開放式廚房）間隔曝光　投資自住一流？【下一頁

【柏傲莊II 示範單位】新兩房間隔登場　滿足投資客所需？【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

相關文章

【柏傲莊II 示範單位】新兩房間隔登場　滿足投資客所需？
2020/10/28
【柏傲莊II 示範單位】新兩房間隔登場　滿足投資客所需？
【柏傲莊II價單】開放式單位首登場　折實572.8萬起　收租投資首選？
2020/10/28
【柏傲莊II價單】開放式單位首登場　折實572.8萬起　收租投資首選？
【柏傲莊II示範單位】一房（開放式廚房）間隔曝光　投資自住一流？
2020/10/28
【柏傲莊II示範單位】一房（開放式廚房）間隔曝光　投資自住一流？
柏傲莊一伙難求　「佛系」買家靠一招買得到　陳先生： 相信因為自己經常行善
2020/11/03
柏傲莊一伙難求　「佛系」買家靠一招買得到　陳先生： 相信因為自己經常行善
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
今日
【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」
柏傲莊II 柏傲莊I 柏傲莊

上一篇文章

【港股追蹤】吉利曾升穿20元 長城創逾5年新高

下一篇文章

【螞蟻IPO煞停】 阿里遭洗倉騰訊捱沽 滙豐渣打齊升2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【樓市現象】上車客睇逾20個單位都唔啱心水 點解呢個新都城單位令佢一見鍾情即入市?
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普熱到爆燈 拜登轉為冷門（不斷更新）
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普熱到爆燈 拜登轉為冷門（不斷更新）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）