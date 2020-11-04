【示範單位】柏傲莊II＋北歐簡約設計　舒適又實用？

新世界（00017）旗下大圍站上蓋項目「柏傲莊 II」，日前開放新示範單位，單位以第5座（5A）18樓B單位為藍本，實用面積634平方呎，原為兩房一套連儲物房單位間隔，經裝修後，改成兩房一套連書房間隔，設計以北歐簡約風格為主調。

客飯廳方正實用，易擺放家具，而牆身以木飾面裝飾，配合單位大窗，有助室內通光。近大門位置的書房改以導電玻璃作為間隔，通電後玻璃會變成白色，增加私隱度，而書房天花特設仿太陽照明燈具，營造舒適環境學習。

廚房方面，採用歐洲名牌廚具，包括Miele雙頭氣體煮食爐及炒鑊氣體煮食爐、西門子嵌入式微波焗爐、嵌入式雙門雪櫃及90厘米拉趟式抽油煙機。

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