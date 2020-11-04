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【本地好去處】中環The Grounds本月開幕　設100個私人花園、享受娛樂體驗

商業 12:30 2020/11/04

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新冠肺炎疫情由年初爆發至今，全球各地正學習新常態的生活模式。香港亦將有一個為疫情而設的活動空間「The Grounds at AIA Vitality Park」，期望可讓大眾在安全及衛生的環境下，享受娛樂體驗。

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The Grounds將會在11月中正式在香港摩天輪及AIA Vitality公園開放。於11月至12月期間，The Grounds將提供各類型的表演和互動節目，包括音樂表演、健身運動、棟篤笑、電影和親子活動等。不過疫情底下，社交距離相當重要。The Grounds設100米闊的LED屏幕、先進的影音設備，及100個可容納2至4人的私人花園。每個私人花園將圍上圍欄和相隔1.5米；均不設劃位，以先到先得形式分配。

The Grounds節目表每週四更新，由即日起，可於The Grounds網站了解最新活動資訊、購買門票及預約私人花園。The Grounds亦將與來自休閒娛樂、健康生活、文化藝術、餐飲事業的品牌跨界別合作，包括由奔富酒莊（Penfolds）在場內提供Max’s系列的紅酒和白酒、Penfolds的皇牌酒釀，以及富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）的美酒等。

The Grounds執行董事Simon Wilson表示：「我們希望能為港人的生活帶來新意思，同時為本地娛樂事業和款待業界帶來機遇。全球正在適應新常態，透過這個全新的概念，業界可在創新、舒適和安全的環境下與大眾互動交流；而大眾則能以負責任的方式，參與社交活動和享受娛樂體驗。」

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責任編輯：葉泳珊

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