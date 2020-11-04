【新冠肺炎】感染半年後　患者免疫細胞對病毒仍有反應

有研究發現，有患者感染新冠肺炎半年後，免疫細胞仍對病毒有反應。

據《CNBC》報道，有最新研究發現，在大多數成年人中，初次感染後六個月，其體內被稱為T細胞的免疫細胞會攻擊新冠病毒。是次研究由英國冠狀病毒免疫學聯盟（UK-CIC）、英格蘭公共衛生和曼徹斯特大學NHS基金會信託基金進行。

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科學家一直研究，T細胞對新冠病毒的免疫反應可維持的時間有多久。是次研究是在今年3月至4月進行，有100位對新冠肺炎呈陽性的醫護人員參與。據指，由於這100個人出現症狀屬輕度、中度症狀，又或無症狀，所以未需要住院醫治療。

甚麼是T細胞？ T細胞（T cell）屬於淋巴細胞，在人體免疫系統中扮演重要角色，負責攻擊病毒或其他種類病原體的細胞，以及可以幫助免疫系統其他產生抗體的細胞。

在研究中，研究人員會每月採集血清樣品，以測量抗體水平；在六個月後採集血液樣本，以評估對病毒的細胞（T細胞）反應。研究指出，在患者感染冠狀病毒半年後，T細胞仍對其有反應，意味T細胞的記憶至少可以維持6個月。研究人員又發現，患者體內的T細胞數目比一般人高出50%。目前該項研究尚未在醫學期刊上發表或經過同行評審。

研究又指出，有待進一步查證去評估，免疫反應可以維持的時間，以及免疫細胞在應對再次感染的情況下，可以發揮多大的強度。

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