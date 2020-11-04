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【螞蟻IPO煞停】螞蟻兩地上市計劃受阻 馬雲亞洲首富夢碎

股樓投資 12:26 2020/11/04

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螞蟻集團（06688）在上海與香港的上市計劃均宣布暫緩，再度上市時間表未明。消息傳出後，其母公司阿里巴巴（09988）的美股股價急跌8%；港股亦曾大跌逾一成至272元，現跌幅收窄，跌約6.2%至281.2元。而阿里創辦人的資產淨值亦因此大減，據外電報導馬雲由全球億萬富豪榜第6位跌至第18位，身家蒸發28.4億美元（約221.52億港元），至581億美元（約4,531億港元）。

【螞蟻IPO煞停】 阿里遭洗倉騰訊捱沽 滙豐渣打齊升2%  詳情請看[下一頁]

受消息拖累，另一內地科網股騰訊（00700）的主席馬化騰身家亦蒸發3.17億美元（約24.72億港元），至594億美元（4,633億港元），在全球億萬富豪榜排第16位。

外電報道指，螞蟻集團的首次公開招股，在香港和上海兩至少吸引3萬億美元的認購額。若螞蟻成功上市馬雲將有望成為亞洲首富，而一些早期投資者與獲授股份的員工亦因而一夜暴富，晉身億萬富豪。

【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團6688突然暫緩 上交所和港交所這樣回應  詳情請看[下一頁]

上海證交所周二（3日）發聲明指，在馬雲等螞蟻高層被監管部門進行監管約談後，決定暫緩螞蟻集團上市。隨後螞蟻集團宣布，香港的股票發行亦暫緩。

 

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撰文 : 趙家盈

經濟 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻集團（06688）

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