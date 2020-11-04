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【美國大選】大選氣氛和平 未見大規模示威及暴力事件

環球政治 11:23 2020/11/04

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美國大選正陸續進行點票，外界預計美國大選結果未必於當晚出爐，曾憂慮美國大選日會爆發暴力事件或大規模示威。但外媒報道，美國大選日的氣氛和平，多個地區的執法人員表示暫未見暴力事件或大型示威。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

【美國大選】圖輯：票站外人龍不絕 貓狗也投票 【下一頁】

多個城市早於大選前加強戒備，包括加強部署警察巡邏，大選日的氣氛大致平靜。比佛利山（Beverly Hills）的官員為免選舉日可能發生騷亂或搶劫，臨時於其它地方借調特警隊成員，更決定暫時關閉名店街羅迪歐大道（Rodeo Drive）。當地官員於大選日表示，當地未有出現確切威脅。

紐約市今年初發生多場大規模反種族歧視示威，也因應選舉額外部署數百名警察待命。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，該市於大選日也未見有威脅。但他強調，紐約警方仍繼續全員出動，確保即使再有示威，仍會以和平形式進行。

【美國大選】選民收神秘電話 呼籲投票日留家勿外出 【下一頁】

【美國大選】搖擺密歇根州民眾清晨排隊買槍 憂大選釀暴亂 【下一頁】

另外，哥倫比亞特區於當日下午，有數百名示威者聚集於白宮附近，主要表達對總統特朗普（Donald Trump）的不滿，並貼上多張海報。示威氣氛大致上平和，其後有一名示威者遭拘捕。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

美國大選日的氣氛和平，多個地區的執法人員表示暫未見暴力事件或大型示威。

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