▲ 【美國大選】跨性別人士將任特拉華州參議員 史上首例

美國大選投票日開始，美國50個州份及哥倫比亞特區會在香港時間11月4日（周三）起陸續開票，但戰況緊張，美國大選結果未必可在周三出爐。特拉華州的麥克布賴德（Sarah McBride）成為美國歷史上，首位當選州參議員的跨性別人士。

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屬民主黨的麥克布賴德贏得了特拉華州第一區86%的「缺席選票」，將成為在美國政治史上排名最高的跨性別人士。她多年來為跨性別人士爭取權利，拜登2018年為她出版的書籍撰寫序言。

麥克布賴德在Twitte發文稱：

「我有幸在大選中為自己投票。對於任何擔心真理和自己夢想有衝突的人，要知道改變是可能的，要知道你的聲音很重要，要知道你也可以這樣做。」

麥克布賴德2013年為拜登因腦癌病逝的長子博拜登（Beau Biden）工作，博拜登當時任職特拉華州司法部長，麥克布賴德與他合力制定了《性別認同非歧視法》（ Gender Identity Nondiscrimination Act）。

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麥克布賴德一直為LGBTQ（性小眾社群）爭取權利，亦是在前總統奧巴馬（Barack Obama）領導下，首位在白宮工作的跨性別人士。

休斯敦前市長、LGBTQ勝利基金會（LGBTQ Victory Fund）的帕克（Annise Parker）表示，麥克布賴德壓倒性的勝利，充分證明了跨性別領袖在美國政治中的影響力不斷增強，並為無數的跨性別人士帶來更光明的未來和希望。

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責任編輯：鄧燕君