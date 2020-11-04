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【美國大選】跨性別人士將任特拉華州參議員 史上首例

環球政治 11:28 2020/11/04

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【美國大選】跨性別人士將任特拉華州參議員 史上首例

美國大選投票日開始，美國50個州份及哥倫比亞特區會在香港時間11月4日（周三）起陸續開票，但戰況緊張，美國大選結果未必可在周三出爐。特拉華州的麥克布賴德（Sarah McBride）成為美國歷史上，首位當選州參議員的跨性別人士。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

大選氣氛和平 未見大規模示威及暴力事件【下一頁】

屬民主黨的麥克布賴德贏得了特拉華州第一區86%的「缺席選票」，將成為在美國政治史上排名最高的跨性別人士。她多年來為跨性別人士爭取權利，拜登2018年為她出版的書籍撰寫序言。

麥克布賴德在Twitte發文稱：

「我有幸在大選中為自己投票。對於任何擔心真理和自己夢想有衝突的人，要知道改變是可能的，要知道你的聲音很重要，要知道你也可以這樣做。」

麥克布賴德2013年為拜登因腦癌病逝的長子博拜登（Beau Biden）工作，博拜登當時任職特拉華州司法部長，麥克布賴德與他合力制定了《性別認同非歧視法》（ Gender Identity Nondiscrimination Act）。

民主黨料擴大眾議院多數優勢 至少握237席【下一頁】

圖輯：票站外人龍不絕 貓狗也投票【下一頁】

麥克布賴德一直為LGBTQ（性小眾社群）爭取權利，亦是在前總統奧巴馬（Barack Obama）領導下，首位在白宮工作的跨性別人士。

休斯敦前市長、LGBTQ勝利基金會（LGBTQ Victory Fund）的帕克（Annise Parker）表示，麥克布賴德壓倒性的勝利，充分證明了跨性別領袖在美國政治中的影響力不斷增強，並為無數的跨性別人士帶來更光明的未來和希望。

佐治亞州有票站延遲關閉 因負責人瞓過龍【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君

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