【美國大選】2000年大選戈爾537票輸佛州　點票出現爭執點算？

美國總統大選已經開票，目前根據美國民調網站RealClearPolitics顯示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）目前以131對107的優勢，領先尋求連任的特朗普（Donald Trump），雙方中有一人達270票，即視為勝出。

選舉人要視當地民選票情況投票，獲得當地過半選民支持的候選者，即可獲得全部選民票。據報特朗普有很大機會拿下佛州，當地已經有97.4%投票獲清點，當中特朗普以51.3%的支持率領先拜登3.5個百分點，料為特朗普爭取29張選舉人票。

2000年大選之爭

佛州向來是兵家必爭之地，2000年大選時，民主黨總統候選人戈爾（Albert Arnold Gore Jr.）和共和黨總統候選人小布殊（George.W.Bush）曾經在該州鬥得難分難解。戈爾獲267票選舉人票，布殊獲246票，當時擁有25張選舉人票的佛州，成為兩人一決勝負的關鍵。

兩人在民調中票數亦十分接近，戈爾先是承認敗選，不過隨著進一步消息顯示兩人的競選比原本預期的更加接近，小布殊僅以537票的微弱優勢獲勝。戈爾陣營旋即上訴當地最高法院，要求重新點票，獲當地法庭支持。但美國聯邦最高法院大法官於12月12日投票，最終以5比4推翻了佛州法庭的裁決，叫停重新點票。

這樣一來，憑藉著微弱的民選票優勢，小布殊獲得佛州全部25張選舉人團選票，以271對266的優勢勝出。

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編輯：李勝男