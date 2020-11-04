【美國大選】拜登特朗普得票接近　商品價格先回吐、金價跌1%

▲ 拜登暫時領先特朗普。

美國大選日正式來臨，截至上午11時10分，最新選票結果顯示，拜登獲得135票；特朗普獲得115票。點票結果相當接近，商品價格先行回吐，黃金價格逐步回落，現貨金價跌0.94%，每盅司1894.39美元。白銀日近2%，每盎司23.905美元；紐約期油升0.93美元或2.52%，每桶38.59元。

特朗普表示，樂觀看待自己的勝算，又認為自己在關鍵搖擺州佛羅里達州、亞利桑那州獲得勝利。

搖擺州分北卡羅來納州（15張選舉人票）爭持激烈，目前約開票了近80%選票，拜登領先特朗普2.5%。 特朗普在德克薩斯州（Texas）反超，暫時領先拜登。該州為搖擺州之一，有38張選票。

截至上午11時40分，搖擺州之一的賓州目前已投出35%的票，特朗普暫時以52.5%的得票率領先拜登，特朗普在該州的優勢進一步加大。該州有20張選票。

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