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【美國大選】特朗普：要勝出很簡單　失敗卻不容易

環球政經 11:15 2020/11/04

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美國大選投票正在進行，美國總統特朗普在弗吉尼亞州共和黨(RNC) 期間，除了感謝工作人員的付出外，也表示對選情結果充滿信心。他預料自己會勝出是次大選，不過也有機會輸掉。

【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）：【下一頁

特朗普表示，在佛羅里達州（Florida）、亞利桑那州（Arizona）及德州（Texas）的競選表現較為良好。他又表示，賓夕凡尼亞州的選票也佔有重要一環。目前，特朗普在佛羅里達州得票率為53.4%、德州為51%；在賓夕凡尼亞州則為41.3%。

「勝出很容易，但要失敗也不簡單。」特朗普在場提及自己過往的功績，自言在處理新冠肺炎疫情上，以及在經濟方面的表現很不錯。

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撰文 : 黎淑雯

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