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【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」

股樓投資 10:58 2020/11/04

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新世界（00017）大圍站上蓋項目柏傲莊I，上月25日至26日進行次輪銷售。由於項目認購者眾，既吸引用家，亦吸引投資者，所有單位於短短兩日內沽清。不過，據成交紀錄冊顯示，項目錄得7宗撻訂。

據成交紀錄冊顯示，撻訂單位分佈2A座及3B座，成交價由745.2萬元起，至最貴1,957.4萬元，合共涉資逾8,400萬元。由於買家最終撻訂，料遭沒收5%樓價訂金，金額介乎37.2萬元至97.87萬元，涉款共約422萬元。值得留意的是，7宗撻定中，有5宗於上月25日，即大手客購入時段交易。

【欲哭無淚】難得抽中竟然棄購　柏傲莊I 連錄兩撻訂【下一頁

柏傲莊一伙難求　「佛系」買家靠一招買得到　陳先生： 相信因為自己經常行善【下一頁

資料顯示，柏傲莊I先後兩輪銷售，合共售出767伙單位，惟兩輪開售都有買家撻定，累計9宗。不過，新盤開售總有零星撻訂，若發展商其後減價重推撻訂單位，這樣才影響氣氛。

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事實上，項目第二期「柏傲莊II」將於本周六（7日）開售，項目昨日（4日）首度開放兩房裝修示範單位予公眾參觀。單位以5A座18樓B室為藍本，實用面積634平方呎，原則為兩房一套連儲物室間隔，設計師改成兩房一套連書房設計。

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撰文 : 黄卓賢

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