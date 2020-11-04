【欲哭無淚】新盤票王一伙難求　柏傲莊竟錄「7連撻」

新世界（00017）大圍站上蓋項目柏傲莊I，上月25日至26日進行次輪銷售。由於項目認購者眾，既吸引用家，亦吸引投資者，所有單位於短短兩日內沽清。不過，據成交紀錄冊顯示，項目錄得7宗撻訂。

據成交紀錄冊顯示，撻訂單位分佈2A座及3B座，成交價由745.2萬元起，至最貴1,957.4萬元，合共涉資逾8,400萬元。由於買家最終撻訂，料遭沒收5%樓價訂金，金額介乎37.2萬元至97.87萬元，涉款共約422萬元。值得留意的是，7宗撻定中，有5宗於上月25日，即大手客購入時段交易。

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資料顯示，柏傲莊I先後兩輪銷售，合共售出767伙單位，惟兩輪開售都有買家撻定，累計9宗。不過，新盤開售總有零星撻訂，若發展商其後減價重推撻訂單位，這樣才影響氣氛。

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事實上，項目第二期「柏傲莊II」將於本周六（7日）開售，項目昨日（4日）首度開放兩房裝修示範單位予公眾參觀。單位以5A座18樓B室為藍本，實用面積634平方呎，原則為兩房一套連儲物室間隔，設計師改成兩房一套連書房設計。

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