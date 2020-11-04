【半新股】藥明巨諾2126再跌近一成　上市兩日累蝕1900元

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【港股市況】恒生指數再轉跌 金融股撐市滙豐升近3%（不斷更新）
藥明巨諾 （02126） 今早再跌近一成。藥明巨諾曾跌12%，低見19.38元創新低，現報20元，跌9.1%，成交1.34億元，不計手續費，較招股價23.8元計，一手（500）股累蝕1900元。
近期新股市場表現欠佳，世茂服務 （00873） 亦曾跌近一成，最新報14.7元，跌5%，成交6250萬元。世茂服務於10月30日掛牌，上市至今較招股價16.6元累挫15.3%。於10月30日掛牌的合景悠活 （03913） 現報5.54元，跌1.2%，成交5900萬元，按上市價7.89元計，累跌3成。
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